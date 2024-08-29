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Неизвестный ворвался в квартиру россиянки и изнасиловал ее

78.ru: в Петербурге мужчина проник в квартиру к девушке и изнасиловал ее

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Невском районе Петербурга неизвестный представился оценщиком службы курьерских заказов, ворвался в квартиру к девушке и изнасиловал ее. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 21-летняя медсестра, девушка сообщила, что к ней в квартиру на проспекте Большевиков позвонил мужчина. Он представился оценщиком службы курьерских заказов, вошел в помещение, где набросился на девушку и изнасиловал ее.

Пострадавшая сумела запомнить приметы насильника, полиция разыскивает мужчину возрастом около 40 лет, с седыми волосами и гнилыми зубами, был одет в черные спортивные штаны, футболку с белой надписью на груди, черную кепку и черные кроссовки. Петербурженку осмотрели медики, она находится в удовлетворительном состоянии.

До этого сообщалось, что в Казани задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании школьницы. По предварительным данным, это произошло в квартире россиянина, сам он был пьян.

Ранее в Севастополе ворвавшиеся в дом мужчины изнасиловали женщину на глазах у ребенка.

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