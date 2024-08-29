Московским школьникам рассказали о погоде на День знаний

В День знаний в Москве и Подмосковье будет солнечно. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишут «Известия».

Синоптик обратил внимание на то, что школьники в этом году пойдут учиться 2 сентября, поскольку первый день осени выпадает на воскресенье.

С утра, во время проведения торжественных линеек, температура воздуха прогреется до +15°С, а днем станет еще теплее — 23-25°С.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 1 и 2 сентября в Москве и области прогнозируется жара до +28°C.

До этого синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в середине сентября в столичном регионе ожидается приход бабьего лета – теплой, солнечной и сухой погоды. Ориентировочно ожидать ее нужно с середины сентября, однако перед ней будет период осенней пасмурной погоды.

Ранее синоптики рассказали, чем погода удивит россиян в начале осени.