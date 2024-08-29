Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московским школьникам рассказали о погоде на День знаний

Синоптик Шувалов: погода на День знаний в Москве будет солнечной

close
100%
Яндекс Карты

В День знаний в Москве и Подмосковье будет солнечно. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишут «Известия».

Синоптик обратил внимание на то, что школьники в этом году пойдут учиться 2 сентября, поскольку первый день осени выпадает на воскресенье.

С утра, во время проведения торжественных линеек, температура воздуха прогреется до +15°С, а днем станет еще теплее — 23-25°С.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 1 и 2 сентября в Москве и области прогнозируется жара до +28°C.

До этого синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в середине сентября в столичном регионе ожидается приход бабьего лета – теплой, солнечной и сухой погоды. Ориентировочно ожидать ее нужно с середины сентября, однако перед ней будет период осенней пасмурной погоды.

Ранее синоптики рассказали, чем погода удивит россиян в начале осени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами