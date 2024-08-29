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Жителям Москвы рассказали о погоде 1 и 2 сентября

Вильфанд: 1 и 2 сентября в Москве и области прогнозируется жара до +28°C

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Павел Лисицын/РИА Новости

Теплая и солнечная погода ожидаются в Москве и Московской области 1 и 2 сентября, когда в местных школах будут проходить торжественные линейки в честь начала нового учебного года. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в данный момент в европейской части страны погоду определяет хорошо выраженный антициклон. В том числе это касается столичного региона.

«В течение всей второй половины этой недели однородный режим погоды, давление высокое. Нисходящее движение по вертикали препятствует облакообразованию», — отметил специалист.

Он добавил, что синоптики достаточно редко используют в своих прогнозах словосочетание «малооблачная погода». Данный термин применим к ситуации, когда облака не препятствуют прохождению солнечных лучей до поверхности земли и формированию теплой погоды.

Как сказал Вильфанд, в текущем году 1 сентября выпало на воскресенье. На этом фоне министерство просвещения РФ рекомендовало школам перенести торжественные линейки на 2 сентября.

В этот день осадки не ожидаются. При этом утром столбики термометров будут показывать от +18 до +20°C, подчеркнул метеоролог.

«Температура, начиная с четверга и до понедельника включительно, относительно однородная — +25–28°C», — добавил он.

Ранее жителям и гостям Москвы рассказали, когда в столице начнется бабье лето.

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