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Россиянам рассказали, какое мороженое чаще всего подделывают

Врач Соломатина: фруктовый лед чаще всего подделывают

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Фруктовый лед подделывают чаще, чем другие виды мороженого, поэтому он может быть опасен для здоровья. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, перед покупкой любого мороженого следует изучать состав продукта. Она отметила, что в нем должно быть фруктовое пюре, вода, сахар, допустима гуаровая камедь и минимум каких-то добавок.

«Это мороженое будет считаться не таким вредным. В хорошем мороженом очень мало ингредиентов и на первом месте должен стоять не сахар, а молочные изделия. А дальше минимум каких-то дополнительных ингредиентов. Тогда мороженое принесет не так и много вреда», — отметила Соломатина.

Главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова до этого говорила, что фруктовый лед и сорбет могут навредить здоровью, потому что в них содержится достаточно большое количество сахара. При этом она отметила, что в этих продуктах, в отличие от большинства видов мороженого, не содержится высокое количество жиров.

Ранее врач рассказала, почему мороженое лучше есть без вафельного стаканчика.

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