Четверо детей сбежали из реабилитационного центра во Владивостоке

Во Владивостоке нашли детей, которые ушли из реабилитационного центра. Об этом сообщает поисковая организация «Примпоиск».

Сообщается, что из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» 28 августа сбежали три мальчика в возрасте от 12 до 13 лет и 15-летняя девочка. В данный момент всех четверых нашли. Информации об их состоянии не поступало.

Почему дети решили покинуть учреждение, не уточняется. РИА Новости сообщает, что центр, в котором они содержатся, работает с 1994 года. Там оказывают помощь несовершеннолетним, которые нуждаются в социальной реабилитации.

До этого в Тюмени нашли 17-летнюю девушку, которая сбежала из Владивостока к подруге по переписке. Путешественницу нашли и до приезда матери передали инспекторам по делам несовершеннолетних.

Ранее в Якутии трое приемных детей сбежали из дома родителей ночью.