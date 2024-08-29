В российском СМИ отреагировали на обращение Google в суд

Обращение компании Google в суд в рамках разбирательства с российскими СМИ, в числе которых RT, было вполне ожидаемым шагом. Так на иск компании отреагировала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

«Ничего другого от Google и не ожидали — он годами блокировал RT в YouTube, где мы били все рекорды, и пессимизировал нас в поисковиках, где мы входили в топы по самым актуальным новостям», — заявила Белкина.

Напомним, накануне в окружном суде Сан-Хосе в Калифорнии прошло первое слушание по делу Google, которая подала иск к телеканалам RT, «Спас» и «Царьград». Главное требование компании – это введение анти-исковых запретов, которое связано с решениями российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов этих СМИ. Также Google намерен не дать возможность в будущем иностранным компаниям предъявлять к ним претензии за пределами США и Британии.

Ранее в США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к российским СМИ.