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Гендиректор МАГАТЭ рассказал, когда посетит Запорожскую АЭС

Гросси заявил, что на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС

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Anna Voitenko/Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Его слова приводит американский телеканал CNBC.

«На следующей неделе вы увидите меня на Запорожской АЭС», — сказал он.

27 августа Гросси заявил, что атаки на любые АЭС являются неприемлемыми. Он отметил, что агентство будет продолжать содействовать ядерной безопасности повсюду, где это потребуется.

В этот же день глава МАГАТЭ заявил, что его приезд на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий, а также с опасностью ядерного инцидента на объекте. Гросси пообещал проанализировать с российскими коллегами, как предотвратить ядерный инцидент в Курской области.

Также Гросси сказал, что представители МАГАТЭ присутствуют на всех атомных электростанциях Украины и не видят утечек материалов для изготовления «грязной бомбы».

Ранее Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС.

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