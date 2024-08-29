Врач из Кузбасса продала свой дом и отдала мошенникам 5,8 млн рублей

В Юргинском округе врач-терапевт стала жертвой мошенников и перечислила на их счета более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 60-летняя врач-терапевт. Женщина рассказала, что с ней по телефону связались неизвестные. Артисты запугали пенсионерку тем, что злоумышленники пытаются оформить кредиты на ее имя. Чтобы деньги не достались преступникам, пенсионерку убедили снять все накопления и перевести их на якобы безопасный счет.

Пожилая женщина сняла со счета деньги от продажи своего дома, оформила несколько кредитов и перевела по указанным мошенниками реквизитам. Когда денег не осталось совсем, а звонки не прекращались, она поняла, что все это время ее обманывали, и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что жительница Арзамаса поверила аферистам и отдала им деньги, которые должна была потратить на лекарства. 10 млн рублей были выделены пенсионерке государством на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, запуганная мошенниками женщина перевела их аферистам. Правоохранители возбудили уголовное дело, одного из курьеров поймали. По его словам, он не знал о мошенничестве и передал деньги пенсионерки мужчине в Москве.

Ранее в Смоленске инженер испугался фейковых кредитов и перевел аферистам почти пять млн рублей.