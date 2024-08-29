В украинском Днепре сожгли автомобиль военного

В Днепре подожгли машину солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский телеканал «Новости.LIVE».

Корреспонденты уточнили, что неизвестные облили моторный отсек автомобиля легковоспламеняющейся жидкостью. Затем они подожгли авто. Сотрудники правоохранительных органов уже начали поиск поджигателей.

До этого сообщалось, что неизвестные в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могли принадлежать военным. Как стало известно, четыре автомобиля сожгли в Деснянском районе на северо-востоке столицы, повреждения получили еще несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом.

С начала года национальная полиция Украины задержала 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих. Такие поджоги чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Кроме того, сообщалось о серии поджогов релейных шкафов на Украине. Один из инцидентов в начале августа произошел в Киеве на железнодорожной станции Святошин.

Ранее в Киеве сожгли флаг Украины.