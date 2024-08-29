Петербургский осужденный изнасиловал шестилетнюю падчерицу, приехав домой на выходные

В Петербурге осужденный мужчина изнасиловал свою шестилетнюю падчерицу, когда приезжал домой на выходные. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, 28 августа в полицию обратилась женщина, которая заявила, что ее 30-летний муж надругался над ее дочерью 19 августа. По словам петербурженки, это произошло, когда он приезжал домой на выходные из исправительного центра в Колпино. Шестилетний ребенок был напуган и рассказал матери о произошедшем лишь через неделю.

Сообщается, что мужчина, которого петербурженка обвинила в надругательстве над ребенком, был приговорен к восьми годам колонии в 2019 году. Однако позже суд заменил ему наказание на принудительные работы в исправительном центре, где он и проживал большую часть времени.

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