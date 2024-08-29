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Россиянке пополам разрезало кисть станком во время работы

В Петербурге врачи спасли женщину с разрезанной пополам кистью

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Freepik.com

Врачи Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена спасли молодую петербурженку от ампутации руки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пострадавшая была доставлена в приемный покой больницы после травмы на рабочем месте. 28-летней женщине полностью отрезало правую кисть деревообрабатывающим станком. Операция по восстановлению отрезанной кисти длилась семь часов.

Сначала медики сопоставили и зафиксировали костные отломки с помощью специальных металлических спиц. Их потребовалось семь штук. Далее врачи приступили к более кропотливой работе. Под микроскопом им предстояло восстановить вены, артерии, сухожилия и нервы.

В итоге кисть девушки была спасена. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка переведена в палату для дальнейшего наблюдения.

До этого сообщалось, что в Петербурге сотрудница социальной столовой получила травму на рабочем месте, палец женщины попал в мясорубку. Инцидент произошел в одной из социальных столовых, где посетителей кормят бесплатно. В медицинское учреждение обратилась 54-летняя сотрудница столовой, женщина рассказала, что во время работы ее палец попал в мясорубку. После обследования было принято решение об ампутации фаланги на левой руке, состояние пострадавшей медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее рязанские хирурги спасли мужчину с ножевым ранением сердца.

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