На Земле завершилась магнитная буря. Об этом рассказал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Ожидается, что до конца дня на планете будут сохраняться небольшие колебания магнитосферы в диапазоне от слабой до неустойчивой.

«Как и ожидалось, магнитная буря оказалась непродолжительной и вскоре завершилась, а геомагнитное поле постепенно вернулось в спокойное состояние», — пояснил синоптик.

28 августа на Земле произошла магнитная буря класса G2.

В Российской академии наук предупредили, что в периоды магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут страдать от головных болей, головокружения, учащенного сердцебиения и повышенной слабости вплоть до обмороков. В такие моменты им следует избегать дополнительных стрессов, интенсивных физических нагрузок и конфликтных ситуаций.

Ранее синоптик Леус спрогнозировал увеличение количества магнитных бурь.