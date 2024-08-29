Россиянин избил знакомую гвоздодером и сломал ей челюсть

В Ижевске местного жителя подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений дочери приятеля. Об этом сообщает УМВД республики Удмуртия.

По данным следствия, подозреваемый был в гостях у друга, вместе с ними находилась дочь сожительницы приятеля. Мужчины распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между гостем и 24-летней женщиной возникла ссора.

Мужчина схватил гвоздодер и несколько раз ударил им потерпевшую по голове. Девушку спасли, у нее сломана челюсть. Нападавшего задержали, до суда он будет находится под подпиской о невыезде, мужчине может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что жителя Новосибирской области обвиняют в истязании пожилой матери и незаконном лишении свободы. Житель поселка Новые Решеты поссорился со своей пожилой матерью, в ход конфликта он взял в сарае цепь, на которой содержался крупный рогатый скот. Вернувшись в дом, он избил мать и приковал ее цепью к печи, после чего скрылся, заперев помещение снаружи. Крики пожилой женщины услышала соседка, с помощью гвоздодера она сумела вскрыть дверь и вызволить пострадавшую.

Ранее российский военный избил безрукую девушку после спора о холодильнике.