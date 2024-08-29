Врач рассказал, приносит ли гвоздестояние пользу для здоровья

Гвоздестояние — индийская практика стояния на специальных досках садху с гвоздями — действительно может принести пользу для здоровья. Об этом Pravda.Ru рассказал мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша.

Он отметил, что стопы представляют собой большую рефлексогенную зону, на которой проецируются почти все внутренние органы. Поэтому гвозди могут помочь активировать эти точки и работу внутренних органов.

«Противопоказаний таких явных, как заболевания сердечно-сосудистой системы или сахарный диабет, нет. Наоборот, эффект будет только лучше. Этот метод не вылечит людей от тех или других заболеваний, но, активизируя работу внутренних органов, он поможет, потому что в любом случае, для того чтобы избавиться от того или другого заболевания, нужен комплексный подход», — подчеркнул Керекеша.

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого рассказала «Газете.Ru», что гвоздестояние противопоказано при беременности, онкологических заболеваниях, высоком артериальном давлении, психических заболеваниях, проблемах с сердцем и наличии открытых ран на ступнях.

Ранее российские врачи спасли мужчину с 15-сантиметровым гвоздем в голове.