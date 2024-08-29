Террористы хотели убить десятки тысяч людей на концерте Тейлор Свифт

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США передало властям Австрии разведданные о планах террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) устроить теракт на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене в августе. Об этом сообщил заместитель генерального директора ЦРУ Дэвид Коэн, передает The New York Times.

По его словам, террористы намеревались «убить огромное количество людей, десятки тысяч человек».

Бойню планировали четыре человека, связанных с ИГИЛ. Полученная разведчиками информация помогла австрийским силовикам арестовать подозреваемых. У некоторых из них при обысках обнаружили составные части бомб. Кроме того, у этих людей был доступ к концертной площадке.

Коэн отметил, что обычно общественности не разглашают предупреждения о возможных терактах, однако случай с концертом в Австрии был другим.

Аресты подозреваемых в планировании теракта начались 7 августа, а три концерта американской певицы на стадионе Эрнста Хаппеля в австрийской столице планировали проводить с 8 августа. Было продано 200 тысяч билетов. После предупреждения властей концерты отменили.

Ранее Тейлор Свифт впервые прокомментировала угрозу теракта на ее концерте.