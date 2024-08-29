Россиянин ударил сына ножом в шею и получил 8 лет колонии

В Забайкальском крае вынесли приговор местному жителю, который напал на сына с ножом и ударил его в спину и шею, пострадавший смог сбежать. Об этом сообщает пресс-служба Читинского районного суда.

Как удалось установить и доказать следствию, в январе сын пришел в гости к отцу, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Недовольный чем-то мужчина повалил пострадавшего с кресла и ударил его ножом в спину, а затем схватил сына за горло и воткнул лезвие в шею.

Молодой человек схватился за лезвие ножа, сумел оттолкнуть нападавшего и сбежать. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. В суде он заявил, что не помнит деталей нападения, поскольку был сильно пьян. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Красноярске мужчина с ножом напал на соседей из-за электросчетчика. Местные жители нашли на лестничной площадке семейную пару с ножевыми ранениями, мужчина спасти не удалось, его жена доставлена в больницу. Пострадавший снимал показания электросчетчика, сосед заподозрил его в том, что он скручивает показания, набросился на мужчину с ножом и нанес ему несколько ударов.

Ранее пьяный житель Ульяновска пришел на работу к бывшей жене и угрожалhttps://www.gazeta.ru/social/news/2024/08/27/23787577.shtml ей ножом.