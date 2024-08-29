Врачи спасли россиянина, на которого пролился термопластик, раскаленный до 230℃

Врачи Екатеринбурга и Красноуфимска совместными усилиями спасли мужчину с ожогами 35% поверхности тела, на рабочего пролился расплавленный до 230℃ термопластик, которым наносят разметку на асфальт. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Инцидент произошел 28 июня. 22-летний мужчина наносил разметку на Пермском тракте, машина для нанесения разметки попала в ДТП, ее содержимое разлилось.

На рабочего пролился расплавленный до температуры 230℃ термопластик, которым наносят разметку на асфальт. Горючий материал вызвал термическое и химическое поражение тканей, пострадавший получил ожог 35% поверхности тела.

«Пострадавшего в состоянии травматического шока доставили в больницу специалисты Территориального центра медицины катастроф. Особенно глубокие раны находились в местах плотного прилегания одежды, которая пропиталась термопластиком», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Красноуфимской районной больницы Илья Ватолин.

После оказания первой помощи, мужчину перевели в ожоговую реанимацию городской больницы № 40. Две недели он провел в реанимации, затем пострадавшему провели девять операций, шесть из которых по пересадке кожи. Спустя два месяца пациента выписали на амбулаторное лечение.

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