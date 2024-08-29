СК РФ не смог установить всех фигурантов дела о подрыве Крымского моста

Следственный комитет России не смог идентифицировать всех соучастников подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет ТАСС.

«Полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен», — сказано в одном из постановлений суда о продлении ареста обвиняемым. В связи с этим следствие просило оставить под стражей Олега Антипова, Александра Былина и Дмитрия Тяжелых, которые, как предполагалось, на свободе могут вступить в контакт с другими соучастниками.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: от взрыва грузовика загорелись цистерны грузового поезда и обрушились два пролета автомобильной части сооружения.

По делу о теракте обвинения были предъявлены восьми гражданам России, Армении и Украины. В настоящее время следствие завершено, материалы дела переданы обвиняемым для ознакомления. После утверждения дела Генеральной прокуратурой оно будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что часть фигурантов дела о подрыве Крымского моста скрылась от СК за границей.