Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

За сутки в сектор Газа въехали 216 грузовиков с гуманитарной помощью

За сутки через КПП Израиля прошли 216 грузовиков с гуманитарной помощью для Газы

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

В минувшую среду в сектор Газа проследовали 216 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом со ссылкой на данные Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) сообщает ТАСС.

Грузовики везли продовольствие и медицинское оборудование, в том числе вакцину от полиомиелита. 165 машин прошли через КПП «Керем-Шалом», 51 — через КПП «Эрез».

Гуманитарные организации обвиняют Израиль в преднамеренном ограничении доступа населения Газы к гуманитарной помощи. Так, 24 августа сообщалось, что правительство Израиля с начала месяца отказало в предоставлении доступа 125 из 425 гуманитарных миссий в секторе Газа. При этом на указанной территории наблюдается нехватка продовольствия, медикаментов, а также средств для очистки воды.

28 августа солдаты израильской армии окружили крупнейшие медицинские учреждения в расположенном на Западном берегу реки Иордан городе Тулькарм и ограничили в них доступ машин скорой помощи. По имеющимся сведениям, речь идет о больницах «Аль-Исра» и «Табет».

Ранее Израиль разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами