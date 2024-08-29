За сутки в сектор Газа въехали 216 грузовиков с гуманитарной помощью

В минувшую среду в сектор Газа проследовали 216 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом со ссылкой на данные Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) сообщает ТАСС.

Грузовики везли продовольствие и медицинское оборудование, в том числе вакцину от полиомиелита. 165 машин прошли через КПП «Керем-Шалом», 51 — через КПП «Эрез».

Гуманитарные организации обвиняют Израиль в преднамеренном ограничении доступа населения Газы к гуманитарной помощи. Так, 24 августа сообщалось, что правительство Израиля с начала месяца отказало в предоставлении доступа 125 из 425 гуманитарных миссий в секторе Газа. При этом на указанной территории наблюдается нехватка продовольствия, медикаментов, а также средств для очистки воды.

28 августа солдаты израильской армии окружили крупнейшие медицинские учреждения в расположенном на Западном берегу реки Иордан городе Тулькарм и ограничили в них доступ машин скорой помощи. По имеющимся сведениям, речь идет о больницах «Аль-Исра» и «Табет».

Ранее Израиль разорвал отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека.