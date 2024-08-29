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В России вступит в силу закон о камерах дорожного наблюдения

Автоюрист Славнов: с 1 сентября в РФ вступит в силу закон о камерах на дорогах

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

С 1 сентября в России вступит в силу закон, регламентирующий порядок установки камер дорожного наблюдения. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

До того правила установки камер на дорогах регулировались ведомственными актами.

По словам Славнова, новый закон призван более четко обозначить приоритет безопасности участников дорожного движения при выборе мест для установки камер. Их будут размещать, например, на опасных поворотах и перекрестках — а не там, где просто проще собрать больше штрафов.

«Зачем нужна эта камера, которая просто собирает штрафы? Мы должны заботиться о безопасности движения», — сказал Славнов.

Закон о правилах установки камер на автомобильных дорогах был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 мая. Согласно документу, от камеры на расстоянии от 150 метров до 300 метров должен стоять предупреждающий о ней дорожный знак.

Ранее юрист рассказал о рисках развития систем видеонаблюдения.

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