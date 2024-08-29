В Бразилии могут заблокировать соцсеть X

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс направил повестку владельцу соцсети X Илону Маску, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы. Об этом сообщается на сайте суда.

В случае неисполнения предписания предусмотрено приостановление деятельности социальной сети в Бразилии.

В суде уточнили, что Илон Маск находится в латиноамериканской стране под следствием в рамках расследования 4 957 предполагаемых преступлений, связанных с воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению.

17 августа стало известно, что социальная сеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры.

Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск ранее предложил уйти в отставку судье Верховного суда Бразилии Александру ди Мораешу. Маск обвинил судью в последовательном нарушении бразильской конституции и пообещал опубликовать его запросы об удалении материалов из социальной сети. В ответ на эти обвинения суд постановил начать расследование в отношении Маска.

Согласно заявлению руководства X, судья Александр ди Мораеш угрожал арестом их законному представителю, если они не будут следовать его постановлениям по вопросам цензуры. Для обеспечения безопасности своих сотрудников компания приняла решение немедленно прекратить свою деятельность в Бразилии.

Ранее Маск обратился к Макрону по поводу Дурова.