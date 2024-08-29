В Губкине Белгородской области завершились ремонтные работы после аварии на водопроводе

Коммунальные службы завершили проведение ремонтных работ на центральном водопроводе Губкина в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов.

Авария произошла в ночь с 27 на 28 августа. Произошло, в общей сложности, четыре прорыва на сборном коллекторе диаметром 500 мм, в результате чего без холодной воды остались около 25,5 тысяч человек.

В ремонтных работах принимали участие пять аварийных бригад и семь единиц техники.

На 02:00 мск все работы были завершены. В течение четырех часов будет заполняться система, затем вода должна начать поступать абонентам.

До этого в городе Старый Оскол в Белгородской области более 80 тысяч человек href=«http://www.gazeta.ru/social/news/2024/08/23/23754367.shtml»>остались без водоснабжения в результате аварийного отключения.

30 июля в Энгельсе Саратовской области произошла авария, в результате которой город остался без водоснабжения и электроэнергии.

Ранее в Хасавюрте произошло замыкание на силовом трансформаторе.