Двое российских рабочих пострадали при взрыве бочки с алюминиевой пудрой

В городе Зиме Иркутской области произошел взрыв бочки с алюминиевой пудрой, в результате которого двое рабочих получили серьезные ожоги. Об этом пишет Babr Mash.

Мужчины 55 и 58 лет, занимались сваркой металлического каркаса рядом с жилым домом на улице Клименко. В 70-литровую емкость попала окалина, и бочка мгновенно загорелась.

Рабочие попытались унести бак подальше, но не успели — он взорвался с большой силой.

Пострадавших доставили в больницу на скорой помощи: у одного из них обгорело 70% кожи, у другого — 45%.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Вчера в Германии прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов. Завод в Хюнксе ежегодно утилизирует до 150 тонн боеприпасов времен Второй мировой войны. В результате инцидента пострадал один человек.

До этого в Германии произошел пожар в химическом парке города Лойна из-за воспламенения грузового прицепа на территории предприятия Linde AG. В Лойне расположен самый крупный газовый хаб концерна, где производятся водород, азот и другие газы.

Ранее на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода произошел взрыв.