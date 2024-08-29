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Вблизи Сальвадора произошло землетрясение

Около побережья Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,1

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Jose Cabezas/Reuters

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от сальвадорского города Ла-Либертад, угроза цунами не зафиксирована. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов страны.

В сообщении ведомства в соцсети Х говорится: «Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Ла-Либертад, в 70 км от пляжа Мисата».

Также уточняется, что эпицентр находился на глубине 13 км.

Министерство подчеркнуло, что для Сальвадора нет угрозы цунами.

Вчера вечером произошло землетрясение у берегов острова Крит. Толчок магнитудой 5,2 произошел в 19:29 по местному времени. Очаг сейсмособытия располагался на глубине 10 километров. Землетрясение произошло в 50 километрах от города Ретимно и в 15 километрах от острова Гавдос. По данным местных СМИ, толчки ощущались во многих районах Крита.

27 августа на Байкале произошло землетрясение.

Ранее ученые предупредили, что таяние ледников увеличивает риск мегацунами.

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