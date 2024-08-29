Треть родителей планируют взять отгул в День знаний

Каждый третий работающий родитель в России планирует 2 сентября взять выходной, чтобы иметь возможность проводить ребенка в школу. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Взять отгул или отпуск на первый в этом году школьный учебный день планируют 35% опрошенных. На полдня предполагают отпроситься 19%, или каждый пятый. Около половины родителей (46%) не собираются провожать детей в школу.

Среди тех, собирается отпрашиваться, больше женщин (61%).

По данным SuperJob, возможность взять выходной в первый учебный день предоставляют родителям учеников 43% российских компаний: 19% делают это официально, 24% — неофициально, без оформления документов.

В опросе приняли участие 1600 родителей школьников и представители 500 компаний из всех округов страны.

13 августа родителям объяснили, как наладить режим дня у ребенка перед учебным годом. Психолог посоветовала совместно определить, в какие часы ребенок будет делать уроки, играть, есть, гулять и ложиться спать.

Ранее юрист рассказала, как работающие родители могут попасть на линейку к ребенку в День знаний.