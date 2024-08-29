На Крымском мосту возобновили движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Движение по мосту перекрыли в 3:47 мск.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), работает противовоздушная оборона (ПВО).

До этого движение по Крымскому мосту было перекрыто 24 августа.

27 августа Следственный комитет РФ, расследующий теракт на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года, установил, что некоторые организаторы и исполнители преступления находятся за пределами России.

Ранее в Британии сообщили о скором крахе украинской обороны по всей линии фронта.