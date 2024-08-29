В Курской области от гриппа привили треть жителей

В Курской области привиты от гриппа треть жителей, подлежащих иммунизации. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

По данным ведомства, вакцинация организована в пунктах временного размещения жителей (ПВР). Кроме того, работают 84 мобильные прививочные бригады. Все они обеспечены вакциной для профилактики гриппа, медикаментами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты, инвентарем и расходными материалами.

Помимо этого в Роспотребнадзоре рассказали о текущей работе в 58 пунктах временного размещения жителей. Там было отобрано и исследовано 347 проб воды, более 600 смывов, 319 проб кулинарной пищевой продукции, 130 проб дезсредств и более 500 замеров параметров микроклимата. Кроме того, усилен контроль качества водопроводной воды, все показатели в норме.

21 августа в Центре имени Гамалеи оценили эффективность российской вакцины от оспы обезьян — заболевания, всплеск которого наблюдается в последнее время. Директор Центра Александр Гинцбург заявил, что она должна давать пожизненный эффект.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19.