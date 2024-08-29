Депутат предложил отменить штрафы за превышение скорости в Курской области

Депутат Госдумы единоросс Султан Хамзаев обратился в Госавтоинспекцию с просьбой отменить штрафы за превышение скорости, выписанные за последний месяц жителям Курской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По мнению депутата, после вторжения Украины в Курскую область жители нередко были вынуждены превышать скорость на дорогах, спасая свои жизни. Начисление за это штрафных санкций парламентарий полагает несправедливым, в связи с чем он обратился к начальнику ГИБДД Михаилу Черникову с соответствующей просьбой.

16 августа с аналогичной инициативой уже выступал «Национальный автомобильный союз» (НАС). В письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева предлагалось отменить все административные штрафы за нарушение ПДД, наложенные должностными лицами органов ГИБДД МВД РФ в Белгородской, Брянской и Курской областях в период с 6 августа 2024 года и до окончания действия режима чрезвычайной ситуации, за исключением дел о нарушениях ПДД, за которые закон определяет наказания в виде административного ареста, лишения специального права и иные, отнесенные к компетенции судей федеральных судов и мировых судей.

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