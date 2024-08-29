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В Японии из-за тайфуна отменено более 300 авиарейсов

В Японии из-за тайфуна «Шаньшань» отменены не менее 336 авиарейсов

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Yonhap/Reuters

Не менее 336 авиарейсов отменены в Японии из-за мощного тайфуна «Шаньшань», эпицентр которого находится возле острова Кюсю. Об этом, ссылаясь на информацию авиакомпаний, сообщает ТАСС.

Основные изменения в расписании на 29 августа приходятся на двух крупнейших японских перевозчиков Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA). Кроме того, японские лоукостеры Jetstar Japan и Peach Aviation отменили ряд своих рейсов.

В настоящее время тайфун находится к западу от острова Кюсю и движется вдоль побережья в северном направлении. В районе прохождения тайфуна порывы ветра достигают 50-70 м/с.

По данным японских синоптиков, интенсивность выпадения осадков в ряде районов на Кюсю составляет 400-600 мм в сутки.

До этого сообщалось, что власти острова Кюсю вынесли предписание об эвакуации в связи с приближением мощного тайфуна «Шаньшань» для почти 845 тысяч человек.

Ранее в Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц.

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