Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, была пресечена попытка совершить атаку с применением дрона по территории Брянской области. Силы ПВО обнаружили и сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы начали работу на месте происшествия.

Губернатор выразил благодарность российским военным.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины, которым удается преодолевать большие расстояния и совершать атаки на территории Российской Федерации, можно с помощью подавления сигнала спутников.

28 августа губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке БПЛА по емкости с нефтепродуктами в городе Котельнич. Согласно одной из версий, дроны ВСУ смогли незаметно преодолеть 1,5 тыс. км с помощью данных спутников НАТО. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Донецке начали изготавливать особый антидроновый костюм.