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Юрист оценила решение о судебном надзоре для Дурова

Юрист Ярмуш: Дуров мог согласиться на сотрудничество, не признав вину полностью

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Global Look Press

Решение о судебном надзоре для основателя Telegram Павла Дурова является мягким, вероятно, он не признал вину полностью, но выразил готовность сотрудничать со следствием. такое мнение выразила адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш, слова которой передает РИА Новости.

По ее мнению, такое решение не завершит само расследование. Она считает, что суд отпустил основателя Telegram из-под стражи, потому что он не признал вину полностью, но выразил готовность помогать следствию. Ярмуш предположила, что Дуров мог пообещать способствовать в раскрытии преступлений, которые совершались в Telegram.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Дурова оценил обвинения в адрес основателя Telegram.

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