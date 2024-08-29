ФСИН отреагировала на информацию о признании Стрелкова склонным к побегу

Управление ФСИН по Кировской области опровергло информацию о признании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) склонным к побегу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

28 августа жена Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что администрация колонии ИК-5, в которой отбывает заключение ее муж, повесила на него «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Женщина подчеркнула, что «никаких намерений устроить побег у ее мужа нет и быть не может». Никаких предпосылок к этому нет, он действует исключительно в правовом поле, заключила она.

Стрелкова арестовали в июле 2023 года. Заявление против него написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля.

Материалы дела Стрелкова засекретили. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram. В одном Стрелков писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

Ранее Стрелков попросил очки для работы в швейном цеху колонии.