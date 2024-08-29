Адвокат Дурова оценил обвинения в адрес основателя Telegram

Обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова в причастности к преступлениям, совершенным через мессенджер, являются абсурдными, заявил адвокат бизнесмена Давид-Оливье Камински. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Он отметил, что абсурдно думать, что Дуров может быть причастен к преступным действиям, которые могут быть совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии Telegram обвинили в недостаточной готовности к сотрудничеству.