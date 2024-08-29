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Россиян предупредили о частых ошибках в ремонте ванной комнаты

Строитель Васильев: самое важное в ремонте в ванной это гидроизоляция

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Shutterstock

В попытке переделать ванную комнату многие наступают на одни и те же грабли. С наиболее распространенными ошибками «Газете.Ru» рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Если вы планируете сделать ремонт в ванной, очень важно проверить себя и последовательно разобрать ход работ. Самое первое, на что необходимо обратить внимание — это наличие гидроизоляции. В помещении, где будет располагаться ванная, она должна быть обязательно. Если вы планируете превратить раздельный санузел в объединенный, перепланировку нужно согласовать в жилинспекции. В малометражной квартире это будет вполне разумным шагом, так как объединенные ванна и туалет дадут больше пространства, в которое можно поместить шкафчики, полки и т.д. На сантехнике лучше не экономить: приобретайте качественные смесители, трубы и фитинги, чтобы в будущем избежать затопления. Если вы хотите спрятать коммуникации в короб из плитки или гипсокартона, обеспечьте удобный доступ к счетчикам и кранам на экстренный случай», — объяснил он.

Особое внимание уделите кафельной плитке. Укладка плитки в ванной — та процедура, где люди ошибаются чаще всего. Когда покупаете плитку со склада, сверьте тон и калибр на всех коробках плитки. В период распродаж продавцы часто ставят рядом разные коробки с остатками тех или иных расцветок и размеров, чтобы побыстрее их продать, тем самым невольно вводя покупателя в заблуждение.

«При укладке плитки многие допускают фатальную ошибку: кладут плитку, прежде чем установить ванну. Место прилегания ванны к стене закрывается либо толстым слоем герметика, либо уголком, что в корне неправильно. Под вашим весом и вследствие перепада температур ванна будет шататься и отходить от стены. Поэтому нужно сперва установить ванну, а затем укладывать плитку так, чтобы она опиралась на бортик ванной сверху. Это обеспечит хорошую герметизацию, и в соединении долго не заведется плесень», — заметил специалист.

Традиционно плитку укладывают с применением цементной затирки, однако лучше всего себя в условиях перепада температур и влажности показывает эпоксидная затирка. Заранее согласуйте этот момент с плиточником, потому что немногие берутся работать с непривычным для них составом. Затирку ни в коем случае не смешивайте дрелью, так как в ней будет много воздуха.

«Еще одним сомнительным решением являются металлические или пластиковые уголки на плитке. Они приносят больше хлопот, чем пользы: темнеют, ломаются, отваливаются и скапливают грибок», — добавил Васильев.

Важный момент в обустройстве ванной — вентиляция.

«Рекомендую оставлять под дверью зазор, чтобы была естественная циркуляция воздуха. Если у вас был полотенцесушитель, не спешите его демонтировать, так как он помогает испарять лишнюю влагу. Что еще определенно стоит добавить в ванную, так это дополнительное освещение. Бриться или наносить косметику, когда у вас есть светильники над зеркалом, будет гораздо удобнее», — резюмировал он.

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