Для покупателей жилья бизнес-класса важны удобные планировки и безопасность территории

Безопасность территории, продуманные планировки и красивые виды из окон стали ключевыми критериями для покупки квартир в московских проектах бизнес-класса в 2024 году. За эти варианты проголосовали более 96% участников опроса, проведенного маркетинговым агентством Canoe по заказу девелоперской компании «Мангазея», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Безопасность территории стала ключевым и самым чувствительным критерием для бизнес-сегмента. Почти 99% опрошенных из числа купивших и 97% планирующих покупку ставят его во главу угла. Главные требования — наличие охраны и консьержа, а также систем видеонаблюдения. В глубинных интервью респонденты чаще говорили о необходимости ограждения территории. Наиболее популярный ответ звучал примерно так: «хотим спокойно отпускать ребенка на прогулку во двор». Ряд опрошенных заявил, что не представляет будущий дом без специальной службы доставки и цифровой системы «умный дом» с датчиками открытия дверей и возможностью автоматического управления квартирой.

Впрочем, для потенциальных покупателей из числа опрошенных наиболее важными факторами при выборе жилья стали охраняемая территория, наличие тревожных кнопок и постоянное присутствие охраны в подъезде. Интересно, что доплачивать за приватность и повышенную безопасность готовы только 48% респондентов из числа купивших и 58% планирующих покупку.

На втором месте оказалось удобство планировок. 97% респондентов из числа купивших и 100% планирующих покупку назвали именно этот фактор. Глубинные интервью показали рост интереса по стороны потенциальных покупателей к персонализации пространства.

«Поколению в возрасте от 25 до 44 лет, ценящему независимость, свободу и эксклюзивность, особенна важна возможность выбора недвижимости под собственные запросы. Под определением «удобство» они понимают не только большое количество планировок и форматов, но и возможность выбора разных сценариев, среди которых творческая зона, рабочий кабинет, медиазал», — прокомментировала директор по маркетингу компании «Мангазея» Олеся Ткаченко.

В ходе опроса выяснилось, что евроформат в столичном бизнес-сегменте Москвы проигрывает формату «кухня отдельно» в процентном соотношении у планирующих покупку. Однако, при определении критериев эргономичности квартиры самым популярным стал ответ — совмещенная кухня и гостиная (евро).

Среди важных критериев респонденты также назвали наличие гардеробной, мастер-спальни и больше одного санузла. А лучше, чтобы их количество соответствовало числу спален. Исследователи сделали вывод, что чем ниже сегмент недвижимости, тем ниже значимость такого фактора, как наличие «гардеробной».

Интересно, что критерий «вид из окна» входит в ТОП-5 для всех сегментов (премиум, бизнес, комфорт). Однако наиболее чувствительной к нему оказалась аудитория сегмента «бизнес». Высокую важность этой характеристики оценило 95% респондентов из числа купивших и 100% планирующих приобрести жилье.

Опрос показал неизменность требований к так называемым «видовым характеристикам». Главными условиями остаются красивая панорама города, природная локация, например, вода, парк или лес, или дворовая территория. В глубинных интервью респонденты также отметили, что не хотели бы видеть из своей квартиры окна соседнего дома, оживленную магистраль, кладбище, больницу, железную дорогу. Максимальное число респондентов высказалось против вида «окна в окна».

Важность подземного паркинга отметило 91% респондентов из числа купивших и почти 94% из тех, кто только планирует покупку квартиры. Анализ наиболее заметных проектов бизнес-класса, стартовавших в последние два года и расположенных в границах «старой» Москвы, показал, что обеспеченность машино-местами на одну квартиру составляет от 0,3 до 1, а средняя площадь — от 13,3 кв. м до 18,1 кв. м. При этом более половины опрошенных заявили о наличии в семье двух автомобилей. Примерно 25% участников опроса отметили актуальность наличия в паркинге зарядки для электромобиля. Такая опция является скорее заделом на будущее, поскольку с приходом китайских и российских производителей стоимость электромобилей становится доступнее. Их количество на горизонте пяти лет будет расти.

Глубинные интервью показали заинтересованность респондентов не столько в увеличении количества машиномест, сколько в дополнительных сервисах, таких как автомойка с подкачкой шин, сезонный шиномонтаж, наличие помещений для хранения резины и велосипедов.

В ТОП-5 главных критериев также попали благоустроенная территория и придомовая инфраструктура. За них проголосовали 96% респондентов из купивших и 94% планирующих приобретение квартиры в проекте класса-бизнес. Больше половины опрошенных отметили, что на дворовой территории обязательными являются детская и спортивная площадки, зоны для индивидуального отдыха и дизайнерское озеленение. Что касается прилегающей к жилому комплексу территории, то здесь, по мнению участников опроса, должны присутствовать площадка для выгула собак, площадки для футбола или волейбола, велодорожки, водный объект и отдельная зона для подростков.

«В глубинных интервью большая часть респондентов отдала предпочтение детской инфраструктуре, озеленению и закрытой территории. Но были и те, кто считает благоустройство второстепенным, а более важным внутреннее пространство. При этом опрос показал востребованность выделенных зон для разных аудиторий. Речь идет не только о владельцах собак и жителях, которые для удаленной работы выбирают внутреннюю территорию, но и отдельных локациях для подростков», — уточнила Ткаченко.

«Начиная это исследование, мы выдвинули ряд гипотез по тому, какие характеристики квартиры и в целом жилого комплекса востребованы потенциальными покупателями, а какие переоценены девелоперами. Эти гипотезы во многом подтвердились. Компании идут на такие глобальные исследования, чтобы чувствовать свою аудиторию и постоянно сверяться с реальным мнением и потребностями людей», — отметила Анастасия Лопатина, основательница Canoe Creative Agency.

Ранее выяснилось, что почти для половины россиян важно завершить покупку жилья до 1 сентября.