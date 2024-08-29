Названы самые эффективные способы борьбы с утренними отеками

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Нана Носарева рассказала «Газете.Ru», как избежать отеков на лице по утрам, и что делать, если они все-таки появились.

«Начнем с того, что для того, чтобы избежать отечности лица по утрам, следует спать не менее 8 часов в сутки, выбирать достаточно низкую и удобную подушку (слишком высокая подушка суживает сосуды в шее, что приводит к задержке жидкости), а также избегать жирной и соленой пищи по вечерам», — отметила специалист.



Если, несмотря на это, утренние отеки все-таки часто появляются, но при этом не выявлено никакой соматической патологии (проблем с сердцем, почками, щитовидной железой, гормональный дисбаланс и др.), то врач дала несколько советов, которые помогут улучшить внешний вид.

Принять контрастный душ (поочередно включать на 30 секунд то холодную, то горячую воду). Это даст эффект стимуляции лимфатической системы.

Провести лимфодренажную гимнастику — 100 коротких лимфодренажных прыжков, диафрагмальное дыхание.

Нанести противоотечные гели, патчи, кремы.



Хороший эффект может дать кратковременное использование кубиков льда из заранее подготовленных травяных отваров — ромашки, зверобоя, розовых лепестков. Однако, с осторожностью следует это делать пациентам с тонкой кожей и куперозом.



Лимфодренажный самомассаж — от височных лимфатических узлов через передние ушные, подчелюстные, переднешейные, надключичные. Это делается легкими проминающими движениями для ускорения тока лимфы.



«Чтобы как можно реже прибегать к срочным методам избавления от отеков, старайтесь ежедневно придерживаться основных правил здорового образа жизни. Чем больше внимания вы уделяете питьевому режиму, меньше едите острых и соленых блюд и полноценно высыпаетесь, тем лучше выглядите утром без дополнительных косметических процедур. Если отеки возникают часто, то это повод проконсультироваться с врачом и выявить причину сбоя в организме», — резюмировала специалист.

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