Большинство россиян выращивают свои овощи, фрукты и ягоды

Почти половине — 40% — опрошенных россиян урожая, собранного за сезон, хватает на год. Половина тех, кто ничего не культивирует, делает заготовки на зиму из покупного. А 15% людей, выращивающих рассаду во дворе жилого дома, используют дополнительные меры охраны огорода. Это показало исследование «Х5 Клуб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство россиян на постоянной основе выращивают собственные овощи, фрукты и ягоды — только 14,9% отметили, что ничего не сажают. При этом 74,2% из них делали это хотя бы раз. Среди основных причин, по которым опрошенные ничего не выращивают, назвали нехватку места (42,4%), нехватку времени (21,2%) и возможность все купить в магазине (19,7%). Также респонденты отметили, что огородом у них занимаются родственники (19,7%), а 6,1% — попросту не хватает знаний в этой области.

Больше трети опрошенных (42%) не планируют в будущем ничего выращивать, а еще 42,4% пока не определились. При этом 51,5% из них регулярно делают заготовки на зиму из покупных продуктов.

Среди тех, кто постоянно занимается огородом, 92% выращивают культуры для потребления в пищу. Половина (48%) считает это занятие своим хобби, а больше трети (34%) экономит таким образом на покупках в продуктовых магазинах в течение сезона. Интересно, что 3,4% опрошенных выращивают культуры специально на продажу.

16,9% опрошенных не покупали в течение летнего сезона фрукты, ягоды или овощи, так как все получали со своего сада и огорода, при этом 41,5% респондентов покупали только то, что не могли вырастить сами. 12,7% посадили в этом году больше, чем в прошлом, а 21% — меньше.

Также аналитики выяснили, какие культуры преобладали у опрошенных на огороде и в саду в этот сезон. В топ овощей вошли огурцы, помидоры, кабачки, морковь и свекла. Меньше всего сажали баклажаны (41%), а 1,9% опрошенных не сажали овощи вообще. Среди фруктов возглавили рейтинг яблоки, слива и груши, а цитрусовые закрыли его (2,6%), при этом почти 10% вовсе не сажали фрукты. В топе ягод — смородина, клубника, малина и крыжовник. Примечательно, что землянику выращивали в 2 раза меньше, чем клубнику (39,7%), а 2,1% опрошенных в целом не сажали ягоды.

Россияне предпочитают разные форматы для посадок: 60% опрошенных выращивают культуры на даче, 26,5% — у себя в частном доме или в квартире, а 13,8% сажают прямо во дворе жилого дома. При этом никто из опрошенных не выбрал вариант аренды грядок.

Большинство дачников (61,5%) тратят на содержание участка за один сезон до 20 тыс. рублей, только 0,9% отметили, что у них уходит более 60 тысяч. 17,3% опрошенным не помогают родственники в работе на даче. 16,8% респондентов в будущем планируют целиком перейти на натуральное хозяйство, а 4,4% дачников уже перешли.

Реже всего опрошенные выбрасывают «лишний» урожай — так ответили 3,1% дачников. 75,7% делают заготовки на зиму или замораживают урожай, чтобы использовать его позднее, также его раздают всем знакомым, а 11,5% — продают излишки.

В квартире или частном доме выращивают культуры 26,5% опрошенных. Из них 89% живут в доме, 11% в квартире. У 54% респондентов домашние насаждения занимают более 20 кв.м. Примечательно, что 9% из них живут в своей квартире и имеют такую площадь насаждений именно там. При этом выращивают они класический набор ягод и овощей — огурцы, помидоры, кабачки, картофель, баклажаны, а также малину и клубнику.

37% опрошенных объясняют трудности при выращивании культур дома сложностями в уходе за посадками (35%), в хранении урожая (19%) и нехваткой пространства (9%).

13,8% респондентов сажают культуры во дворе жилого дома. Основной урожай во дворе жилого дома — яблоки, среди ягод — малина и клубника, а также каждый обозначил овощи. На первом месте стоит редис, за ним идут морковь, помидоры и огурцы. 1,9% опрошенных также замечали кражу урожая, выращенного ими во дворе, а 15,4% — используют дополнительные меры охраны. Только 1,9% опрошенных испытывают проблемы в общении с соседями. Для остальных же такая деятельность не влияет на отношения.

Ранее выяснилось, что половина россиян любят и арбузы, и дыни.