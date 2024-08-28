Стало известно, какое наказание может понести Павел Дуров во Франции

Задержанному во Франции сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в шести правонарушениях, включающих администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Об этом со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что предварительное расследование по делу Telegram было начато во Франции в феврале 2024 года.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «не названного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее эксперт объяснила, почему Дуров отказался переносить офис Telegram в Париж.