В Тюмени девятилетний мальчик и его знакомая отправились купаться на реку и ушли под воду

В Тюмени сотрудники МЧС прибыли на поиски детей, которые отправились купаться на реку Туру. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Одиннадцатилетняя девочка и девятилетний мальчик решили искупаться в месте, которое не оборудовано для таких активностей. В результате оба ушли ко дну. Сейчас их ищут. Помимо спасателей, на месте работают врачи и полиция.

«Все причины произошедшего устанавливаются», – поделились в ведомстве.

В МЧС напомнили о том, что не стоит оставлять детей одних в случаях, когда они играют около воды. Помимо этого, стоит беседовать с ними об опасности игр рядом с водоемами.

До этого в Пермском крае со дна водоема достали 11-летнюю девочку. Как рассказали местные жители, перед тем, как попасть в воду, она была изнасилована, но информацию об этом в следственном комитете не прокомментировали. Специалисты ведомства проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства.

Ранее на Волге под воду ушла лодка с двумя взрослыми и двумя детьми.