Хуситы согласились на перемирие для буксировки танкера Sounion

Йеменские хуситы движения «Ансар Аллах» согласились на временное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении, распространенном постоянным представительством Ирана при ООН, передает ТАСС.

«В соответствии со своей политикой по поддержке Палестины <…> движение «Ансар Аллах» <…> будет продолжать, <…> атаковать нефтяные танкеры», — уточнили в документе.

В заявлении обратили внимание, что на борту одного из нефтяных танкеров вспыхнул пожар, и возникла экологическая угроза. Тогда несколько стран обратились с просьбой к «Ансар Аллах» о временном перемирии для прохода спасательных судов. На что представители движения ответили согласием.

Диппредставительство Ирана обратило внимание, что неспособность оказать помощь и предотвратить разлив нефти в Красном море объясняется «небрежностью некоторых стран».

До этого британское морское агентство сообщило об инциденте у берегов Йемена.

Ранее хуситы использовали новый дрон при атаке по Тель-Авиву.