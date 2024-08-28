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В Севастополе ворвавшиеся в дом мужчины изнасиловали женщину на глазах у ребенка

В Севастополе мужчины ворвались в дом и изнасиловали женщину

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Суд вынес приговор жителям Севастополя, которые изнасиловали женщину. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в октябре 2023 года мужчины ночью ворвались в дом знакомого. В момент произошедшего там находились женщина и ребенок. На глазах у несовершеннолетнего над россиянкой надругались.

«Подозреваемые были оперативно задержаны после совершения преступления сотрудниками полиции», – поделились в ведомстве.

В отношении россиян возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о нарушении неприкосновенности жилища. Мужчин быстро отправили под стражу.

Суд признал обвиняемых виновными. Фигурантов приговорили к семи и девяти годам лишения свободы, срок зависит от их роли в преступлении. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.

До этого в Казани задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании школьницы. По предварительным данным, это произошло в квартире россиянина, сам он был пьян.

Ранее директора кафе на Урале, где посетителя изнасиловали шваброй, отправили в колонию.

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