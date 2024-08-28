В Сумах произошел взрыв

Взрыв произошел вечером в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Главком».

Подробностей в публикации не привели. Местные власти ситуацию не прокомментировали.

На данный момент в восьми регионах Украины звучат сирены. В красную зону на карте тревог включена и Сумская область.

Днем в среду, 28 августа, в Сумах уже был слышен звук взрыва.

До этого стало известно, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области повредили инфраструктуру.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.