Блиновская отпраздновала день рождения в СИЗО

Блогерша Елена Блиновская отпраздновала свой 43-й день рождения в камере СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В честь праздника она написала натюрморт с белыми цветами в синей вазе. Родные поздравили Блиновскую по телефону.

14 августа суд продлил Блиновской срок содержания под стражей на шесть месяцев.

Прокуратура обвиняет Блиновскую в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогерши оспаривает предъявленную сумму и планирует подать кассацию на решение арбитражного суда, который отказался пересчитать размер недоимки. По их мнению, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.

2 августа СМИ сообщили, что Блиновская просила снять арест с ее автопарка, чтобы продать и погасить долг. Блогерша владела автомобилями Bentley и Lamborghini, мотоциклом Harley, моторной лодкой, снегоболотоходом и гидроциклом.

Ранее дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство.