В ХМАО врачи год принимали 30-сантиметровую опухоль у девочки за лишний вес из-за еды

Врачи Сургута прооперировали ребенка с крупной опухолью яичника. Об этом сообщает руководитель Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в своем Telegram-канале.

Родители ребенка в течение года несколько раз обращались к специалистам поликлиники, но там утверждали, что лишний вес связан с тем, что 12-летняя девочка много ест.

Позже школьница попала в центр, где у нее обнаружили 30-сантиметровую кистому яичника. Внутри хирурги обнаружили восемь литров жидкости.

«Было принято решение удалить новообразование доступом мини-лапаротомии с помощью современных хирургических абластических технологий», – сообщается в публикации.

Несмотря на серьезность проблемы, врачам удалось сохранить репродуктивную функцию организма и все органы. На данный момент пациентка восстанавливается после операции.

По словам Белоцерковцевой, подобные новообразования развиваются без ярких симптомов, на него могут указывать сильные боли внизу живота, поэтому, если ребенок находится в таком состоянии, стоит обратиться к врачу.

Ранее краснодарские врачи спасли пациентку с лишним весом и огромной грыжей.