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Землетрясение произошло у берегов острова Крит

Афинский университет: землетрясение магнитудой 5,2 произошло недалеко от Крита

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Землетрясение зафиксировали в Греции у острова Крит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сейсмологическую лабораторию Афинского университета.

Толчок магнитудой 5,2 произошел в 19:29 по местному времени. Очаг сейсмособытия располагался на глубине 10 километров. землетрясение произошло в 50 километрах от города Ретимно и в 15 километрах от острова Гавдос. По данным местных СМИ, толчки ощущались во многих районах Крита.

Официальной информации о разрушениях на данный момент нет. Известно только, что в некоторых домах разбилась домашняя утварь и посуда.

Накануне землетрясение произошло в 33 километрах от Сочи.

До этого, в ночь на 27 августа, в акватории Байкала зафиксировали землетрясение магнитудой от 3 до 4. Подземные толчки почувствовали жители поселка Хужир и села Еланцы в Иркутской области, а также поселка Новый Энхэлук в республике Бурятия.

Ранее на севере Сахалина произошло землетрясение.

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