«Как в живую мишень»: жительница Подмосковья рассказала, как ее сыну прострелили руку на футбольном поле

В подмосковном поселке Дрожжино подростку насквозь прострелили руку на футбольном поле. Мать пострадавшего Галина рассказала «Газете.Ru», что сначала подумала, будто сына укусила пчела, но позже увидела на его плече сквозное ранение.

«Ребенок с мужем вышли на площадку. Муж бегал, ребенок пошел на футбольное поле. Никого из детей там больше не было, он ждал меня и старшего сына. Мы шли по дорожке ко входу на поле, ребенок повернулся чуть-чуть корпусом к нам и схватился за плечо. Мы даже не поняли, что произошло, подумали, что его укусила пчела. Мы услышали хлопок, но изначально не связали эти два события. Ребенок слышал три хлопка до этого, но тоже не придавал этому значения. Мы вызвали полицию и скорую. Пока всех ждали, сняли футболку и увидели, что у него сквозное ранение: с другой стороны руки тоже была кровоточащая рана. Ребенку оказали помощь в травмпункте, сделали снимок, поставили прививку, нас отпустили домой. Сейчас с ним все хорошо, слава Богу, он в порядке. Ничего важного не задето, только мягкие ткани. У нас информации о стрелке нет, ведутся следственные мероприятия», — сказала она.

По словам Галины, ранее соседи уже слышали подобные хлопки и замечали у детей раны, но не придавали этому значения. Женщина добавила, что рассчитывает на «высшую меру» наказания для стрелявшего.

«В ребенка целенаправленно, как в живую мишень, просто целился какой-то ублюдок, который сидел на каких-то верхних этажах. Поэтому о каком [наказании] вообще можно говорить. Высшая мера в данном случае, насколько это возможно, пусть разбирается следственный комитет, решает суд. Я в шоке. Конечно, никакого здесь ни прощения, ни понимания, ничего не может здесь быть, это бесчеловечно», — пояснила она.

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