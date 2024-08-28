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Пьяный россиянин избил соседа палкой из-за того, что ему не понравились овцы знакомого

В Белгородской области мужчина пострадал из-за неприязни соседа к его овцам

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Житель Белгородской области обвинил соседа в избиении во время конфликта. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Красненского района. По предварительной информации, россиянин выгнал на пастбище овец и это не понравилось соседу, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Между мужчинами завязался конфликт, во время которого злоумышленник несколько раз ударил палкой оппонента», – сообщается в публикации.

Владелец скота пытался защититься руками, но в результате он все равно получил травму. Местному жителю диагностировали перелом плечевой кости со смещением отломков.

Мужчина обратился в полицию. Соседа оперативно задержали, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В рамках закона за подобное преступление предусмотрен срок до десяти лет.

Ранее собутыльники пациента напали на врачей скорой помощи, приехавших на вызов.

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