В США не исключили повторений терактов «как в Европе»

Разведка и правоохранительные органы США с особым вниманием следят за обстановкой в стране после недавних террористических атак в Европе. Об этом сообщили в управлении полиции Нью-Йорка, передает телеканал ABC.

«Озабоченность заключается в том, что эти атаки, хотя и не связанные, могут вдохновить злоумышленников», — отметили в публикации.

Авторы материала обратили внимание на рост в странах ЕС именно «не высокотехнологичных атак», с использованием холодного оружия или поджога. Но американская полиция признала такие теракты опасными при условии их совершения в местах большого скопления людей.

На прошлой неделе 23 августа произошло нападение с ножом на фестивале в немецком Золингене. В результате случившегося по меньшей мере три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер заявил, что спасатели боролись за жизни девяти человек.

Ранее в Шотландии мужчина бегал по улицам с бензопилой и ранил двух полицейских.