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В Индии похожие на беспилотники объекты парализовали работу аэропорта

TOI: три похожих на БПЛА объекта парализовали работу аэропорта в Индии

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Shutterstock

Три неопознанных летающих объекта, похожие на беспилотные летательные аппараты (БПЛА), парализовали работу индийского аэропорта имени Раджа Санси. Об этом сообщила газета The Times of India (TOI).

По данным издания, инцидент произошел вечером понедельника, 26 августа. В это время сотрудники службы безопасности авиагавани обнаружили в небе неопознанные объекты, которые внешне напоминали беспилотники. Из-за этого было принято решение ограничить работу аэропорта в период с 22:10 до 00:45.

Исполняющий обязанности директора аэропорта Сандип Аггарвал, комментируя произошедшее, заявил, что подобные объекты впервые зафиксировали рядом с территорией аэропорта. По его словам, обнаружение похожих на дронов аппаратов вызывает обеспокоенность из-за близости аэропорта к границе Индии и Пакистана.

В начале августа Индия привела в повышенную готовность армию и полицию в бывшем штате Джамму и Кашмир в преддверии пятой годовщины отмены статьи 370 конституции.

Это статья наделяла регион особым статусом штата в составе Индийской федерации. В Пакистане контролируемую Индией часть Джамму и Кашмира считают оккупированной территорией.

Ранее в Индии обвинили Пакистан в причастности к протестам в Бангладеш.

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