В Забайкальском крае осужденный сбежал из исправительного центра и скрывался три дня

В Забайкалье поймали осужденного, который сбежал из исправительного центра, сообщает mk.ru.

Мужчина, приговоренный к двум с половиной годам принудительных работ, отбывал наказание в нерчинском исправительном центре №1. 25 августа осужденного не обнаружили при проведении вечерней поверки.

Поисками беглеца занимались сотрудники УМВД и отделения розыска оперативного отдела регионального УФСИН. Уже 28 августа мужчина, уклонившийся от принудительных работ, был задержан на территории поселка Рудник Кадала в Чите.

«Осужденный при задержании сопротивления не оказал», — уточнили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.

Какое наказание грозит задержанному за побег, не сообщается.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор заключенным, сбежавшим из колонии через дыру в заборе.